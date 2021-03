Déjà disponible au Japon depuis de nombreux mois, Dragon Quest The Adventure of Dai se rapproche de notre App Store hexagonal. Ce titre développé par le studio DeNA (ce qui n’est pas forcément un gage de qualité) se présente sous la forme d’une succession de combats au tour par tour opposant une équipe de valeureux combattants à des ennemis plus ou moins coriaces. La progression en ligne droite donne parfois un peu l’impression d’un mixte étrange entre le runner et le JRPG. Le joueur peut composer une team de 3 personnages avec certaines figures de la licence (Dai, Popp, Maam, Leona, Hadlar, etc.), et bien entendu, on retrouve tous les éléments classiques de ce type de free-to-play (coffres à gemmes, challenges journaliers, etc.).



Malgré ses caractéristiques assez minimalistes, le jeu se fend d’une petite trame écrite sous la direction de Riku Sanjo, l’auteur original de la franchise. Dans les points vraiment positifs, on notera que la réalisation globale est de très bonne tenue et respecte l’aspect cel shading des versions consoles. Autre satisfecit, le jeu a été entièrement traduit en français. Dragon Quest The Adventure of Dai sortira cette année sur iOS.