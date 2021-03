Il arrive bien assez tôt ce moment où l’on se demande pourquoi on a pas coché la case de l’option ultra chère « stockage supplémentaire » lors de la commande de son MacBook Pro. C’est un simple fait : le disque dur ou SSD de son ordinateur pommé se remplit encore plus vite que ce qu’on y stocke dessus volontairement. Entre les fichiers en double, ceux qui se sont installés sans rien dire au détour d’un clic trompeur sur un obscur site pirate croate, les fichiers de cache qui prennent la poussière ou bien les grosses vidéos 4K qu’on a laissé trainer depuis des années dans le fameux dossier avec code parental, c’est peu dire qu’il y a souvent un sacré ménage à faire. Ne cherchez plus le nettoyeur façon Reservoir Dogs, car BuhoCleaner est dans la place !

BuhoCleaner est un utilitaire aussi complet qu’efficace, aussi simple à utiliser que rapide. Et en plus, il coûte infiniment moins cher qu’un MacPro (voire même que les roues d’un Mac Pro). Le logiciel fonctionne grosso modo comme un CleanMyMac et va nettoyer les moindres recoins du disque dur à la recherche de tous les fichiers inutilisés, en double, et jusqu’aux fichiers de démarrage ou de cache qui ne servent vraiment plus à rien. Très souvent ce sont ainsi des gigaoctets de données qui passent à la broyeuse logicielle.

BuhoCleaner est vraiment rapide (3 fois plus rapide que l’ancienne version), sans bavures, et sélectif si on le désire : l’utilisateur peut ainsi choisir les fichiers que l’on souhaitera éliminer en premier, comme par exemple les très gros fichiers (vidéos, jeux nuls, finis ou plus joués depuis l’antiquité, etc.). Un seul clic et tout part à la benne ! Et bien sûr, l’utilitaire est compatible avec macOS Big Sur ainsi que les Mac M1.

Parce que l’on est vraiment trop sympas (si, si…), BuhoCleaner est proposé au téléchargement avec une réduction de 70% pour nos chers lecteurs d’iPhoneAddict (code IAD3E9FE235 , soit 7,99 euros pour une licence familiale (contre 26,99 euros habituellement). Voici d’ailleurs un petit lien pour bien utiliser le coupon de réduction lors de la commande. Notez qu’une fois le logiciel acheté, les mises à jour seront gratuites et sans limites de durée.

[Sponso]