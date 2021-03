Apple a fait retirer 1 million d'annonces de produits contrefaits en 2020

Apple dispose d’une équipe composée d’experts qui doivent repérer des produits contrefaits sur Instagram et d’autres plateformes en ligne. Le fabricant fait savoir qu’il a fait retire 1 million d’annonces de tels produits en 2020.

Voici ce qu’indique Apple à ce sujet :

La sécurité de nos clients est notre première priorité et les risques associés aux produits contrefaits peuvent être très graves. Nous avons une équipe d’experts dévoués qui travaillent constamment avec les forces de l’ordre, les commerçants, les réseaux sociaux et les sites de commerce en ligne du monde entier pour retirer les produits contrefaits du marché. Au cours de l’année dernière, nous avons cherché à faire retirer plus d’un million d’annonces de produits Apple contrefaits et faux des places de marché en ligne, notamment sur Facebook et Instagram.