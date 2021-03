Dungeon of the Endless est sorti en 2014, et pourtant, ce titre aux graphismes pixel art ultra léchés reste un incontournable du genre roguelike (avec un brin de Dunjeon Defense et pas mal de shooter). L’édition Apogee (Lien App Store – 5,49 euros – iPhone/iPad) peaufine encore ce petit bijou. Les graphismes de la version originale, pourtant déjà très corrects, ont été largement retravaillés. On retrouve donc à nouveau le plaisir de parcourir de nombreuses salles remplies de pièges et de bestioles aliens improbables. Le gameplay s’avère extrêmement varié (roguelike, loot, shoot, tower defense), les lieux visités donnent très rarement une impression de déjà vu, et l’on ne parle même pas de la qualité globale des animations et des effets des différentes armes.



On notera enfin que cette Apogee Edition contient aussi les 5 DLCs originaux, soit DEEP FREEZE (nouveau vaisseau, nouveau mode de jeu et nouveau personnage),DEATH GAMBLE (nouveau marchand), RESCUE TEAM (trois nouveaux personnages, nouveaux monstres, nouveau module majeur), ORGANIC MATTERS (nouveau vaisseau, nouveau mode de jeu, nouveau personnage, nouveaux modules mineurs, nouveaux monstres) et enfin BOOKWORM (nouveau vaisseau, nouveau personnage).