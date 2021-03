Vivaldi devient 2 fois plus rapide sur les Mac M1 avec le support natif

Vivaldi passe en version 3.7 avec notamment le support natif des Mac M1. Le navigateur devient une application universelle qui peut fonctionner sur les Mac Apple Silicon et les Mac Intel.

Support natif de Vivaldi pour les Mac M1

L’avantage du support natif de Vivaldi pour les nouveaux Mac est le gain pour ce qui est des performances. Le groupe assure que la navigation est désormais deux fois rapide qu’auparavant. Autant dire que c’est toujours bon à prendre.

Outre l’amélioration de performances avec les Mac M1, Vivaldi s’améliore sur les différents supports. La mise à jour « offre une version plus rapide qui permet de gagner des secondes, voire des minutes, par jour et potentiellement des heures par an », indique le groupe. Les onglets s’ouvrent deux fois plus rapidement qu’auparavant et les nouvelles fenêtres s’ouvrent 26% plus vite. Il y a également les changements suivants :

Le rechargement périodique dans le panneau Web permet de recharger les sites à intervalles réguliers

Vous pouvez désormais désencombrer une barre d’onglets en deux clics pour créer une pile d’onglets

Il est possible de modifier le menu contextuel que vous ouvrez sur n’importe quelle page

Une nouvelle modification de la recherche dans les commandes rapides rend la recherche plus pratique

Vivaldi 3.7 est disponible au téléchargement sur vivaldi.com pour Windows, macOS, Linux et Android.