Il avait fait sensation sur consoles, et il va tout casser sur nos mobiles. Unruly Heroes, platformer-action basé sur le roman mythologique de Wu Cheng’en La Pérégrination vers l’Ouest (ou Voyage vers l’Ouest, Le Roi Singe, Le Voyage en Occident, Le Singe pèlerin, etc.), débarque sur l’iPhone (Lien App Store – 2,29 euros – iPhone/iPad). Cette version mobile est ABSOLUMENT identique à la version console, ce qui signifie, et je le dis sans détour, qu’Unruly Heroes est tout simplement le plus beau jeu disponible sur l’App Store, et de très loin ! Le jeu avait notamment remporté un Annie Award pour l’animation de ses personnages !



En terme de gameplay, cela se rapproche souvent d’un Rayman, les combats et les puzzle en plus (le Roi Singe collabore souvent avec ses 4 disciples pour les résoudre). Outre les animations incroyables, la direction artistique explose la rétine, et ne parlons même pas des boss absolument somptueux. Le plus incroyable dans tout ça ? Unruly Heroes ne coûte que 2,29 euros. Là, on est au delà du cadeau. Incontournable.