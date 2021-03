Conçu par le talentueux Hideki Hanida, à qui l’on doit déjà le génial tactical MIYAMOTO, Fallen of the Round s’annonce comme une sacré Madeleine de Proust pour tous les anciens amateurs de jeux de rôle sur table (Donjon et Dragons, Paranoia, que de souvenirs…). Fallen of the Round est en effet un tactical-roguelike qui bénéficie d’une direction artistique bluffante, donnant l’illusion que l’on a déposé de véritables figurines sur un vrai décor de JDR (et de jolis effets de flou en prime).

Cette présentation la fois minimaliste et spectaculaire sert un gameplay assez proche du précédent titre (Miyamoto), avec des affrontements de type escarmouche qui demanderont une bonne dose de réflexion… et un peu de chance au lancer de dès ! Fallen of the Round sera disponible dans l’App Store le 6 avril prochain. Il est possible de précommander le titre à cette adresse (3,49 euros).