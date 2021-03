Apple TV+ annonce une nouvelle série avec Maya Rudolph dans le rôle principal. Il s’agit d’une série de divertissement avec des épisodes de 30 minutes. Il n’y a pas encore de titre.

Dans cette série sur Apple TV+, Maya Rudolph incarnera une femme dont la vie apparemment parfaite est bouleversée lorsque son mari la laisse avec rien d’autre que 87 milliards de dollars.

Nous connaissons peu Maya Rudolph en France. L’actrice a surtout une réputation aux États-Unis avec ses nombreuses apparitions dans l’émission humoristique Saturday Night Live. Elle a également joué dans quelques films, dont The Last Show, Idiocracy, Away We Go et Mes meilleures amies.

La nouvelle série sera créée, écrite et produite par Alan Yang et Matt Hubbard. En plus d’en être la vedette, Maya Rudolph sera productrice exécutive par l’intermédiaire de sa société de production Animal Pictures. Natasha Lyonne et Danielle Renfrew Behrens seront également productrices exécutives. Dave Becky de 3 Arts sera aussi producteur exécutif. Universal Television, une division de Universal Studio Group, sera le studio en charge du programme.

Comme dit précédemment, il n’y a pour l’instant pas de nom pour la série. Il n’y a pas non plus de date de sortie ou le casting. Apple TV+ détaillera tous les détails à une date ultérieure.