Square Enix, ou plutôt la branche Montréalaise de Square Enix, a dévoilé il y a quelques heures plusieurs titres qui devraient débarquer dès cette année sur iOS et Android. Et malheureusement pour les joueurs, l’éditeur n’avait pas grand chose à nous montrer mis à part de jolies cinématiques. On est tout de même content d’apprendre qu’Hitman Sniper Assassins, Space Invaders AR ou bien encore Just Cause Mobile sont en développement pour nos iPhone, mais un peu plus d’infos n’aurait pas fait de mal.

Pour être tout à fait « juste » (hum…), on en apprend un peu plus sur Just Cause Mobile, qui proposera donc une campagne dans 3 environnements ouverts et bien sûr un mode multijoueurs. Les méchants du jeu, ce sont désormais les mercenaires de Darkwater, un groupe de malfrats composé de soldats de la Main Noire. Pour le reste, on attendra les prochaines conférences pour en savoir un peu plus…