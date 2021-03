Apple TV accueille Explore, une chaîne documentaire française

Mediawan a lancé cette semaine Explore, une nouvelle chaîne documentaire sur l’application Apple TV. Le groupe de production audiovisuelle, fondé entre autres par Xavier Niel, indique qu’il s’agit de la première chaîne française accessible sur l’app Apple TV.

Bienvenue à Explorer, une chaîne française sur Apple TV

La chaîne dispose d’un catalogue de plus de 500 heures de documentaires à la demande. Ils portent sur différentes thématiques (portraits, lifestyle, espace, histoire, environnement, faits divers, etc.). Certains programmes sont disponibles en exclusivité. D’autres sont en lien avec l’actualité. Mediawan promet de nouveaux contenus tous les mois.

Pour son lancement, la plateforme met en avant le film documentaire Coronation de l’artiste chinois Ai Weiwei. Il relate sans commentaire le confinement vécu dans la métropole chinoise de Wuhan, première ville touchée par la pandémie mondiale du Covid-19 à l’hiver 2019-2020. Parmi les autres documentaires disponibles, on retrouve Air Jordan: l’histoire d’une basket culte, Les hippopotames d’Escobar ou encore Banksy & la révolution street art.

La chaîne Explore sur l’application Apple TV est payante. Son prix est de 3,99€/mois. « Avec Explore, Mediawan démontre sa capacité à proposer des plateformes inédites pour répondre aux attentes du public européen, de plus en plus attiré par une offre documentaire qualitative et engagée », déclare Pierre-Antoine Capton, président du directoire de Mediawan, cité dans le communiqué.