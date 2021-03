Apple s’est associé avec des restaurants à Los Angeles pour proposer des pizzas gratuites à l’occasion de la saison 2 de Servant. Il s’agit d’une de ses séries originales disponibles sur Apple TV+.

Des pizzas gratuites pour Servant, la série d’Apple TV+

Les pizzas gratuites grâce à Apple étaient disponibles ce week-end, uniquement à Los Angeles. Les restaurants partenaires étaient Gjelina et Milo & Olive. N’importe qui pouvait avoir le droit à l’offre en passant par Grubhub (un concurrent américain d’Uber Eats, Just Eat, etc). La pizza était garnie de saucisses de canard, de poireaux confits, de champignons shimeiji, de champignons nameko, de mozzarella et de thym. Le prix était normalement de 30 dollars. Mais c’était offert pour toutes les personnes qui passaient par Grubhub.

The Turners launch Cheezus Crust, a pizza delivery service, in Season 2 of @Servant. To celebrate the finale, we’re bringing free pizza to LA exclusively on @grubhub this weekend. Starting today at 5PM PST.@Gjelina: https://t.co/7T43XbSOXQ@MiloandOlive: https://t.co/jhiwr3BGgt pic.twitter.com/A5uqSqtjrn — Apple TV (@AppleTV) March 19, 2021

Quel rapport entre les pizzas gratuites grâce à Apple et Servant ? Dans la saison 2 de la série, les Turner ont créé un service de livraison de pizzas. Apple a donc voulu faire un lien. Il aurait été sympathique d’avoir l’offre dans plusieurs villes. Mais c’était seulement à Los Angeles. C’est d’ailleurs assez cocasse quand on sait que la série se déroule non pas à Los Angeles… mais à Philadelphie.