Apple n’en est pas peu fier : la Writers Guild of America (guilde des scénaristes américains) vient de récompenser les films et séries de l’année écoulée. Et une fois encore, Ted Lasso parvient à se distinguer avec le prix de La Meilleure nouvelle série et celui de La Meilleure série de comédie. La série d’Apple TV+ avec Jason Sudeikis en vedette continue donc d’empiler les récompenses après l’award du programme de l’année décerné par l’AFI, le Golden Globe du meilleur acteur de comédie pour Sudeikis (Ted Lasso dans la série), et les trois Critics Choice Award pour la Meilleure série de comédie, le Meilleur acteur de comédie (Jason Sudeikis encore), et la meilleure actrice dans un second rôle (Hannah Waddingham).

Rappelons que la saison 2 de Ted Lasso sera diffusée sur Apple TV+ cet été et qu’une saison 3 (la dernière à priori) est déjà en phase de préproduction.