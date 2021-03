Arte pèse son poids sur le marché du jeu mobile, avec déjà plusieurs titres de qualité (Homo Machina, Vandals, Type:Rider, etc.). Le prochain jeu de l’éditeur, Unmaze, a été développé en collaboration avec le studio Upian and Hiver Prod. Ce titre aux décors inspirés d’Escher se base sur la mythologie grecque et plus particulièrement sur le mythe du Minotaure, un monstre mi-taureau mi-homme enfermé dans le labyrinthe créé par l’inventeur Dédale. Le joueur dirige Arianne, qui devra tout faire pour aider Thésée et Astérion (le minotaure) à sortir du tortueux dédale.

Le jeu s’appuie sur le capteur de luminosité de l’iPhone : dans le noir, il sera possible d’aider Astérion tandis qu’en plein jour, c’est Thésée qui recevra de l’aide. Ariane ne pouvant être à deux endroits en même temps, on mesure l’ampleur de sa tâche… Unmaze n’a pas encore de date de sortie sur iOS, mais on va suivre avec intérêt ce titre à priori très original…