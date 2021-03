Dan Ives et Strecker Backe de Wedbush sont particulièrement optimistes concernant les ventes d’iPhone 12/12 Pro. Malgré des signaux négatifs en provenance de Chine, ces derniers estimant que les ventes de l’iPhone 12 se situent toujours à un très haut niveau. Pour le trimestre en cours, nos deux compères estiment les ventes d’iPhone entre 56 et 62 millions d’unités, et les ventes du second trimestre aux alentours des 40 millions !

L’iPhone 12 va t-il battre le record de ventes de l’iPhone 6 ? C’est bien parti pour…

Si ces chiffres se vérifient, Apple sera donc parvenu à écouler environ 190 millions d’iPhone sur les trois premiers trimestres fiscaux et battra donc très probablement son record de ventes d’iPhone sur l’année (fiscale toujours). Ce record de ventes est actuellement détenu par l’iPhone 6 (2014-2015) avec 231 millions d’exemplaires écoulés sur un an. Les deux analystes entrevoient entre 240 et 250 millions d’iPhone vendus entre le quatrième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021. Du jamais vu donc.