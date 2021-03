On pouvait un peu s’en douter. Square Enix avait annoncé le reboot mobile du MMORPG Final Fantasy 11… en 2015 ! La sortie était initialement prévue pour 2016, mais le jeu a été une première fois repoussé, jusqu’à de rares captures d’écran publiées en 2018. Depuis, plus rien, ce qui n’est généralement pas bon signe. Square Enix et Nexon ont finalement confirmé dans les colonnes du site japonais Gamebiz que le développement du reboot était tout simplement annulé.







L’éditeur évoque l’impossibilité d’atteindre certains standards de qualité, une explication qui prête un peu à sourire au vu de la puissance actuelle de nos iPhone (ou de la sortie récente sur mobile d’un titre comme Genshin Impact). Les développeurs qui étaient impliqués dans ce portage seront réaffectés sur d’autres titres. Sur PC, Final Fantasy 11 continue de recevoir régulièrement des mises à jour et de nouvelles quêtes, preuve en est que ce n’est pas une désaffection supposée qui aurait conduit à l’abandon de la version mobile.