Il aura fallu 3 ans 1/2 pour qu’Apple TV+ dépasse la cinquantaine de programmes exclusifs disponibles, un temps sans doute beaucoup trop long face à la concurrence acharnée de Netflix et Amazon Prime Video. Bien conscient qu’il faut pousser plus vite et plus fort, Apple s’active donc sur le front des rachats de programmes. Si l’on en croit le bien informé Deadline, la firme californienne serait en discussion pour le financement (et donc la récupération) du film The Greatest Beer Run Ever avec Russel Crow et Zac Efron en vedettes (et peut être aussi Bill Murray).

« Chick » Donohue, à gauche, partage une bière avec ses amis d’enfance partis combattre au Vietnam

Le film a pour réalisateur Peter Farelly, l’un des maitres de la comédie américaine (Dumb & Dumber, Mary à tout Prix, Fous d’Irène). Ce dernier s’est depuis peu illustré dans un genre plus dramatique avec le superbe Green Book : Sur les Routes du Sud qui a obtenu en 2019 l’Oscar du meilleur film et l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali.

The Greatest Beer Run Ever est basé sur le roman à succès éponyme de John « Chick » Donohue et J.T. Malloy. Le film s’inspire des tribulations incroyables (et véridiques) de Donohue, qui en 1967 s’est rendu seul au Vietnam (alors en pleine guerre) afin d’apporter de la bière à ses amis d’enfance partis combattre dans l’armée américaine. Le tournage du film devrait démarrer cet été.