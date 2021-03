Le très élégant acteur britannique Tom Hiddleston (Crimson Peak, Only Lovers Left Alive, Minuit à Paris) vient de rejoindre Claire Danes au casting de The Essex Serpent, une série dramatique basée sur le roman éponyme de Sarah Perry. Cette nouvelle série Apple TV+ met en scène une jeune femme du nom de Cora (Claire Danes) qui se rend dans un village étrange de l’Essex. Tom Hiddleston incarnerait le rôle du chef d’une communauté et aurait d’ailleurs déjà démarré le tournage.

Et en petit bonus, le synopsis de la série : « Cora quitte son mari violent et la ville de Londres par la même occasion. Elle s’installe dans le village d’Aldwinter dans l’Essex. Elle découvre qu’il existe une superstition locale selon laquelle une créature mythique connue sous le nom du » serpent de l’Essex « . L’animal serait revenu dans la région… » The Essex Serpent n’a pas encore de date de sortie.