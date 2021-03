Rocket League va débarquer sur iOS et Android avec Sideswipe

Rocket League va débarquer sur de nouveaux supports, à savoir les smartphones et tablettes sous iOS et Android. Le jeu aura pour nom Rocket League Sideswipe. Le studio Psyonix s’occupe toujours du développement.

iOS et Android vont accueillir Rocket League Sideswipe

Rocket League Sideswipe reprendra toutes les actions de football en voiture du jeu original, mais dans un format plus limité. Le titre proposera des matchs 1v1 ou 2v2 qui ne dureront que deux minutes chacun. Il proposera également un mode multijoueur en ligne. Et comme la version originale du jeu, Rocket League Sideswipe sera gratuit, que ce soit pour le téléchargement ou pour jouer.

Bien que la plupart des éléments du jeu seront reconnaissables pour tous ceux qui ont déjà joué à Rocket League sur d’autres plateformes, Psyonix met en place quelques changements pour rendre le titre plus facile à jouer et à contrôler sur les appareils mobiles. Ainsi, le jeu proposera des commandes légèrement modifiées qui ont été optimisées pour les mobiles et une perspective de caméra différente qui devrait permettre de suivre sa voiture facilement, même sur les petits écrans.

Psyonix annonce que Rocket League Sideswipe sera disponible sur iOS et Android dans le courant de l’année. Il n’y a pas encore de date. En attendant, une phase d’alpha est disponible dès aujourd’hui sur Android pour les joueurs en Australie et en Nouvelle-Zélande. D’autres pays pourront profiter d’une version bêta dans quelques mois, avant la version finale pour tout le monde.