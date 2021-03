Apple Music s’associe avec Warner Music et Rothco pour des « saylists ». Il s’agit de playlists avec des musiques qui doivent aider les personnes présentant des troubles du développement des sons de la parole.

Des « saylists » sur Apple Music pour aider avec les troubles de la parole

Des algorithmes sont utilisés pour trouver des chansons dans lesquelles des artistes répètent des sons jugés difficiles pour les personnes ayant des troubles du développement des sons de la parole. Les « saylists » d’Apple Music recensent 173 musiques à ce jour. Il y a notamment les morceaux Don’t Start Now de Dua Lipa, Good As Hell de Lizzo et Right Now de Fatboy Slim.

Kamini Gadhok, directeur général du Royal College of Speech and Language Therapists, a déclaré à la BBC : « nous sommes toujours heureux d’entendre parler d’approches innovantes qui soutiennent les orthophonistes dans leur travail. Comme pour toutes les nouvelles techniques et tous les nouveaux outils, nous recommandons une évaluation et un suivi efficaces des résultats ».

Dans l’immédiat, les playlists dédiées sur Apple Music comprennent uniquement des musiques en anglais. L’initiative concerne au départ le Royaume-Uni (pas d’information pour l’international), mais il est techniquement possible d’accéder aux playlists n’importe où dans le monde depuis cette adresse. Pour ce qui est du Royaume-Uni, un enfant sur 12 connaît des troubles du développement des sons de la parole.