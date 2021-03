Fantasian est le titre le plus attendu, et aussi le plus prometteur, du service Apple Arcade. Conçu par le studio Mistwalker et son son illustre fondateur Hironobu Sakaguchi (le créateur de Final Fantasy !), ce JRPG a pour principale originalité de proposer des décors « réels », réalisés à partir de maquettes (comme dans les dioramas). Le premier trailer confirme que cette direction artistique particulière ne sera pas le seul atout du titre. Le charac-design inspiré, l’aspect épique propre aux œuvres de Sakaguchi, ainsi que des combats au tour par tour « punchy » nous auraient poussé à placer le titre sur notre wishlist même si ce dernier avait été annoncé sur une autre plateforme qu’Apple Arcade.



Le journal Famitsu nous informe en sus que le jeu arrivera en deux parties, la deuxième étant programmée pour le second semestre 2021. Cela signifie donc que la première partie devrait sortir incessamment sous peu… Que les amateurs de JRPG se rassurent : ce découpage ne devrait pas limiter la durée de vie de chaque partie. Chacun des deux chapitres proposerait ainsi entre 20 et 30 heures de jeu (soit entre 40 et 60 heures pour le jeu complet !). Vivement !