C’est vendredi, jour de sortie sur Apple Arcade. Le service par abonnement d’Apple a droit aujourd’hui à deux nouveautés. Farm It! est un jeu de ferme (farm game) rempli de mini-jeux et à priori destiné aux plus jeunes (quoi que l’addiction vient vite quel que soit l’âge). Hitchhiker semble un peu plus relevé et nous propose un road trip dans lequel le personnage du jeu, un auto-stoppeur amnésique, doit en apprendre plus sur lui-même et sur son passé. Au fil des rencontres – les différents conducteurs qui vous prennent en stop ou bien encore la serveuse du bar routier – et des énigmes parsemées tout au long du parcours, notre infortuné héros tentera de retracer le fil de son identité.



Hitchhiker propose des graphismes low poly particulièrement travaillés, et qui ici renforcent l’ambiance mélancolique du titre. Une bonne pioche donc à priori, mais la durée du jeu ne serait pas vraiment folle (ce qui n’est pas forcément un soucis pour ce type de jeu).