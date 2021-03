Apple voulait au départ que le tout premier iPad (sorti en 2010) dispose de deux connecteurs, comme le montrent ces photos d’un prototype. Le fabricant a abandonné l’idée avec le produit final.

Les photos de Giulio Zompetti, qui collecte de rares produits Apple, montrent un iPad de première génération avec un connecteur sur la partie inférieure et un connecteur sur la tranche à gauche. Il explique qu’Apple a décidé d’abandonner cette idée au moment du DVT. Il existe trois étapes majeures chez Apple en matière de développement de produits : EVT (test de validation technique), DVT (test de validation de la conception) et PVT (test de validation de la production).

L’existence d’un iPad de première génération avec deux connecteurs n’est pas nouvelle. Cela fait plusieurs années maintenant que cette information est connue. Il y a même eu un prototype en vente sur eBay en 2012. Les photos du jour permettent d’avoir de nouveaux angles de vue.

Here is a detailed view of both the hardware interfaces. #AppleCollection #Apple #iPad #prototype pic.twitter.com/CcWWAUPcz9

— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) March 27, 2021