Box it Up! Inc. (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un puzzle game qui donnerait presque envie d’empiler des cartons. Le gameplay est aussi simple que subtil. Des cartons remplis de différents items colorés montent sur un tapis roulant, mais il faut faire attention que ces derniers soient dirigés vers les sorties de la même couleur. Et bien entendu, le tapis accélère sa vitesse au fur et à mesure. Il est possible d’acheminer d’un seul coup plusieurs cartons de la même couleur, de faire glisser des cartons multi-couleurs vers n’importe quelle sortie, ou bien encore de placer des items colorés dans des cartons vides. C’est assez vite un joyeux foutoir, mais surtout, c’est extrêmement addictif.



La partie free-to-play est totalement superfétatoire puisque les 20+ Skins et 60 trucs à collectionner peuvent être récupérés en jeu, avec juste un peu de patience… Très très cool.