Malgré le contexte épidémique, les ventes d’iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max se sont envolées dans les pays du Golfe. si l’on en croit IDC, cette forte croissance de l’iPhone 12 (et des ventes d’iPhone 11 Pro solides) auraient permis à Apple d’atteindre 23% de parts de marché sur le quatrième trimestre 2020, soit 55,7% de ventes supplémentaires par rapport au trimestre précédent (15% de Pdm sur le Q3). Jamais Apple n’avait atteint une part de marché aussi importante sur la région, son meilleur pourcentage étant de 21% de Pdm sur le Q4 2019 et Q1 2020.

Apple est toujours le second fabricant dans les pays du Golfe derrière bien sûr l’indétrônable Samsung (42% de Pdm sur le Q4). Le fabricant sud-coréen perd un peu de Pdm par rapport au Q3, mais il est vrai que le calendrier de sortie du numéro un mondial n’est pas le même qu’Apple (les nouveaux Galaxy sortent généralement vers le mois de Mars, contre septembre pour les nouveaux iPhone). Pour l’analyste d’IDC Akash Balachandran, l’iPhone 12 aurait même pu cartonner un peu plus sans les ruptures de stocks.

On remarque enfin la troisième place de Xiaomi, qui a désormais pris l’ascendant sur un Huawei en chute libre (de 13 à 8% de Pdm entre le Q3 et le Q4).