Sans surprise, Apple va présenter cette année iOS 15 et macOS 12. Il existe déjà des références au niveau de WebKit, à savoir le moteur de rendu de Safari, le navigateur des iPhone, iPad et Mac. Attention : cela ne veut pas dire que les deux systèmes d’exploitation vont prochainement sortir.

Des références à iOS 15 et macOS 12 par Apple dans WebKit

Comme l’a relevé 9to5Mac, Apple a fait référence à iOS 15 et macOS 12 dans WebKit le mois dernier. Ce choix est intéressant quand on sait que les deux mises à jour ne sont pas encore annoncées (officiellement). C’est pour cette raison qu’Apple utilise généralement la mention TBA (to be announced). Mais ce n’est pas le cas ici, pour une raison surprenante.

Malheureusement ces mentions ne donnent aucun détail particulier sur les deux mises à jour majeures. Il faudra attendre les fuites ou la présentation officielle d’Apple pour en savoir plus sur le sujet.

Apple devrait logiquement présenter ses nouveaux systèmes d’exploitation en juin lors de la WWDC. Il faut s’attendre à un rendez-vous en ligne cette année à cause du Covid-19. Ce sera l’occasion de découvrir watchOS 8 et tvOS 15, en plus des deux mises à jour pour iPhone/iPad et Mac. Il y aura également des annonces matérielles. Apple n’a pas encore annoncé la WWDC 2021, alors que le groupe l’a fait à la mi-mars les années passées.