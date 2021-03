Apple TV+ a levé le voile sur L’année où la Terre a changé. Il s’agit d’un documentaire qui traitera de l’effet positif des confinements sur la faune et la flore. David Attenborough va être le narrateur.

L’année où la Terre a changé, bientôt sur Apple TV+

« Au cours de cette année des plus difficiles, de nombreuses personnes ont réévalué la valeur et la beauté du monde naturel et en ont tiré un grand réconfort », a déclaré David Attenborough. « Mais le confinement a également donné lieu à une expérience unique qui a mis en lumière l’impact que nous avons sur le monde naturel. Les récits de la réaction de la faune et de la flore ont montré que même de petits changements dans ce que nous faisons peuvent faire une grande différence », a-t-il ajouté.

Présentant des images exclusives du monde entier après une année sans précédent, L’année où la Terre a changé est un documentaire spécial qui arrive à point nommé. Dans ce documentaire, les spectateurs verront comment des changements dans le comportement humain (réduction du trafic des navires de croisière, fermeture des plages quelques jours par an, recherche de moyens plus harmonieux de faire coexister les humains et la faune) peuvent avoir un impact profond sur la nature.

L’année où la Terre a changé sera disponible sur Apple TV+ le 16 avril prochain. Apple en profite pour annoncer la diffusion de la saison 2 de Tiny World et de Terre : les couleurs nocturnes à la même date.