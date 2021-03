The Banker est l’un des très bons films du catalogue Apple TV+. Ce métrage de George Nolfi raconte l’histoire véridique (et incroyable) deux entrepreneurs noirs, Bernard Garrett (Anthony Mackie) et Joe Morris (Samuel L. Jackson), qui utiliseront « un homme de paille » blanc afin de contrôler la première grande banque de crédit dirigée par des afro-américains.

The Banker, ou l’histoire édifiante de deux entrepreneurs afro-américains qui parviendront à diriger une grande banque de crédit

Forcément, la thématique du film ne pouvait que plaire aux NAACP Image Awards organisés par la National Association for the Advancement of Colored People. Cette dernière récompense en effet exclusivement les programmes (films, séries, documentaires) réalisés ou produits par des afro-américains. The Banker a donc raflé le prix Outstanding Independent Motion Picture, ce qui ne manquera pas de garnir un peu plus la bibliothèque à trophées d’Apple TV+.