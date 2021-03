Après un démarrage timide, les jeux AR n’ont plus vraiment la cote sur iPhone. LiDAR ou pas, les développeurs iOS délaissent un mode d’affichage qui n’a pas vraiment séduit le grand public (peut-être avec les Apple Glass ?). Cats in Time (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) remet pourtant une pièce dans la machine… à voyager dans le temps. Un bug dans une machine spatio-temporelle a projeté plein de chats roux et mignons dans plusieurs époques différentes (Egypte ancienne, Far West, Allemagne médiévale, etc.). C’est donc à vous de retrouver ces chats perdus dans un « diorama » historique. Chaque diorama est un mini-puzzle game qui peut s’afficher « classiquement »… ou en AR.

L’affichage conventionnel permet de faire pivoter le diorama du bout des doigts tandis qu’il faudra tourner physiquement autour du décor lorsque ce dernier est affiché en AR (sur la table du salon par exemple). Les graphismes sont soignés, les puzzles-énigmes simples d’accès sans être bêtifiants, et cerise sur la boule de poils, les deux premiers niveaux de chaque époque sont accessibles gratuitement (les deux niveaux restant coûtent 1,09 euros, ou 6,99 euros pour débloquer la totalité des niveaux du jeu). Quant à la durée de vie, avec plus de 200 chats à sauver et 24 niveaux, il y a de quoi faire…