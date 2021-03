Foxconn vient de dévoiler ses résultats pour le quatrième trimestre 2020 sans oublier de livrer ses prévisions pour le trimestre en cours (et les suivants). Avec une augmentation de 15% du chiffre d’affaires (Q4) et une prévision de croissance de 30% sur le premier trimestre 2021 (et de + 84,8% de ventes sur le seul mois de février), l’assembleur chinois se porte à merveille.

Pour Bloomberg, ces bons chiffres témoignent aussi de la bonne santé de l’iPhone 12/12 Pro, Apple étant (de très loin) le plus gros client du fournisseur asiatique. Foxconn avoue cependant que les pénuries de composants pourraient poser quelques soucis, mais estime toutefois que l’impact ne devrait pas être trop drastique sur les capacités de production. L’assembleur se montre même « prudemment optimiste » concernant ses résultats au delà du premier semestre. L’iPhone 12 serait-il imperméable à la crise ?

