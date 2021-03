Google est très gourmand, au point de collecter 20 fois plus de données avec Android qu’Apple le fait avec iOS. C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude de Douglas Leith du Trinity College, un centre de recherche à l’université de Dublin.

L’étude s’attarde sur les données qui sont collectées par Apple et Google respectivement sur iOS et Android, avant d’être envoyées sur les serveurs de chacun. La vérification se fait aussi bien en utilisation que lorsque les iPhone et smartphones Android sont en veille.

Il s’avère que des données remontent sur les serveurs d’Apple et Google, même si l’utilisateur ne s’est pas connecté ou a explicitement configuré ses paramètres de confidentialité pour refuser cette collecte. Les deux systèmes d’exploitation envoient également des données lorsqu’un utilisateur effectue des opérations simples comme l’insertion d’une carte SIM ou la consultation de l’écran des paramètres du téléphone. Même lorsqu’il est inactif, chaque appareil se connecte au serveur en moyenne toutes les 4,5 minutes.

Évidemment, plus la collecte est importante, plus le fichier à envoyer sur les serveurs est lourd. Dans le cas d’Apple, le fichier pèse seulement 52 Ko. C’est 1 Mo pour Google. L’envoi sur les serveurs se fait environ une fois toutes les 12 heures. L’étude note que cela représente 1,3 To de données pour Android et 5,8 Go pour iOS toutes les 12 heures rien qu’aux États-Unis.

La réponse de Google

Google n’apprécie pas vraiment cette étude sur la collecte de données d’Android par rapport à iOS et partage le communiqué suivant :