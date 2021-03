Niantic est devenu incontestablement le plus grand studio de jeux vidéo en réalité augmentée. Après Ingress, Pokémon Go et Harry Potter: Wizards Unite, le studio américain n’a plus grand chose à prouver. Niantic travaille actuellement sur une adaptation de Pikmin en AR, et continue d’améliorer les technologies AR qui seront au coeur de ses prochains titres. Codename: Urban Legends est la démo – pour le moins convaincante – du multijoueurs en AR via la 5G.



Grâce à ses partenaires-opérateurs de la Planet-Scale AR Alliance (fondée l’an dernier par Niantic), le studio est parvenu à multiplier le nombre de joueurs interagissant en même temps avec le même objet/personnage AR tout en gardant un niveau de latence acceptable (principalement grâce aux gros débits de la 5G). En outre, cette technologie AR multi-participants ne réduiraient pas trop l’autonomie de la batterie du smartphone. Un vrai tour de force… Il ne reste plus qu’à intégrer tout cela dans un vrai jeu (Urban Legends, Pikmin ?).