Apple TV+ recrute Zennen Clifton et agrandit son équipe créative

Zennen Clifton a rejoint les équipes d’Apple TV+ pour être un cadre exécutif. Il a commencé à travailler dès janvier, mais le service de streaming a seulement annoncé son « nouvel » employé aujourd’hui.

Arrivée de Zennen Clifton chez Apple TV+

Chez Apple TV+, Zennen Clifton se rapporte à Matt Cherniss, à savoir le chef du développement et de la programmation. Le service de streaming n’en dit pas plus pour l’instant.

Avant de rejoindre le fabricant d’iPhone, Zennen Clifton était le vice-président de 3BD Networks au studio 3BlackDot. Il a dirigé toutes les initiatives de contenu destinées directement aux consommateurs. Avant cela, il a occupé le poste de vice-président de la télévision et du numérique chez MACRO, une marque médiatique mondiale portée par les voix et les perspectives des personnes de couleur et représentative de celles-ci. Zennen Clifton a également cofondé la société de production No Label en 2016 avec Baron Davis, joueur de la NBA, afin de développer des contenus de longue et de courte durée pour des publics multiculturels. No Label a depuis développé des projets pour Sony, Lionsgate, Amazon, MACRO et Warner Horizon.

Est-ce que cette arrivée chez Apple va changer quelque pour les utilisateurs ? D’une certaine façon, oui. Mais ce ne sera pas visible tout de suite. Car comme on le sait, le développement de programmes pour des plateformes de streaming (ou la télévision) prend du temps.