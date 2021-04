Le formidable roguelike-action Dead Cells (Lien App Store – 5,49 euros – iPhone/iPad) a reçu il y a quelques heures l’extension Bad Seed. Ce DLC plonge le joueur dans une ambiance marécageuse et poisseuse, avec deux nouveaux biomes (la Serre et le Marais des Fugitifs), une palanquée d’ennemis et de demi-boss inédits, de nouvelles armes super létales, et le Boss bien vénère « Maman Tique », qui vous fera jeter votre iPhone de rage sur le mur (non, on déconne, il ne faut pas faire ça…).



Le DLC Bad Seed n’est pas gratuit (à 4,99 euros) ce qui est totalement logique au vu des nouveautés présentées. On vous conseille toutefois d’utiliser une manette MFi ou console, le gameplay ultra précis de Dead Cells n’étant pas toujours très adapté pour le tactile (même si les contrôles de la version iPhone n’ont rien à se reprocher à ce sujet).