Nominé aux BAFTA, Dead Man’s Phone (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) place le joueur dans la peau d’un détective de Scotland Yard qui met la main sur le smartphone d’un jeu homme mystérieusement tombé du balcon de son appart. Suicide, accident, ou meurtre ? Dans la veine de titres comme Simulacra, Dead Man’s Phone transforme, le temps d’une partie, l’iPhone du joueur en un appareil mobile contenant une foule d’indices planqués dans des dossiers photo/vidéo, des messages, mails, réseaux sociaux, etc. Il est même possible de passer des « appels » vers quelques uns des témoins ou suspects potentiellement impliqués dans les crimes. Les vidéos FMV sont de bonne qualité, et le jeu propose plusieurs fins possibles en fonction des choix du joueur.



A noter que la voix de votre partenaire dans le jeu est celle d’un vrai détective spécialisé dans les affaires d’homicides, le sergent Simeon Cryer. Enfin, les voix ne sont pas traduites ni sous titrées. Pour les amateurs anglophones donc…