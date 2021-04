Il est là ! Fantasian, le très attendu JRPG du créateur de la saga des Final Fantasy, vient de débarquer dans Apple Arcade. Avec ses décors réalisés en dioramas (150 dans le jeu !), son charac-design soigné, ses combats tactiques au tour par tour et une BO signée du légendaire Nobuo Uematsu, Fantasian aligne des atouts qui devraient faire de lui LE porte-étendard du service d’Apple. On notera que l’aventure totale de Fantasian se déroule sur deux chapitres. Le premier chapitre, disponible aujourd’hui donc, afficherait une durée de jeu d’environ 20 à 30 heures. Idem pour le second chapitre. A noter que le jeu supporte les manettes MFi ou consoles (PS4/Xbox One).



Le synopsis du jeu :« L’histoire commence dans un royaume régi par des machines. Au sein de cet univers multidimensionnel, l’équilibre du «Chaos et de l’ordre» devient un facteur clé dans la lutte pour ces royaumes et les machinations des dieux qui souhaitent les contrôler. Les joueurs assumeront le rôle du protagoniste, Leo, qui se réveille d’une explosion massive pour se retrouver perdu dans une terre étrange avec un seul souvenir qui lui reste. Alors que les joueurs se lancent dans un voyage pour récupérer les souvenirs de Leo, ils découvriront les mystères de l’étrange infection mécanique engloutissant lentement tout ce qui est connu de l’humanité ».