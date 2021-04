« Apple Originals » dites-vous ? Cette fois, la firme de Cupertino n’aura pas eu à sortir son chéquier (ou un tout petit chèque alors) pour produire du contenu original. L’épisode Joyeuses Pâques Charlie Brown date en effet de… 1974 ! Malgré son grand âge et son format d’affichage 4:3, les plus petits devraient largement y trouver leur compte, d’autant plus que l’animation et la direction artistique ne sont pas totalement honteuses (et respectent le style de la BD). Sympa aussi, cet épisode spécial est entièrement doublé en Français.

Snoopy et la bande à Charlie sont devenus des piliers du contenu jeunesse d’Apple TV+ : outre cet épisode spécial Pâques, le service par abonnement propose aussi la série Snoopy dans l’Espace (12 épisodes de 8mn), Joyeuse St-Valentin Charlie Brown (un épisode de 1975), le Snoopy Show (6 épisodes de 22 mm chacun), ou bien encore Joyeux Noel Charlie Brown (un épisode de 1965 !).