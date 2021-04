Le navigateur Opera a reçu une mise à jour qui ajoute le support natif des Mac M1. Selon son éditeur, cela permet d’être deux fois plus rapide. C’est le cas si la comparaison se fait avec la version Intel qui tournait grâce à Rosetta sur les nouveaux Mac.

Support des Mac M1 pour Opera

Par conséquent, Opera sur les Mac M1 peut accéder plus rapidement aux sites, comprend des transitions plus fluides et plus encore. Voici ce que l’éditeur du navigateur indique :

Comme Apple, Opera a pour objectif de rendre votre expérience en ligne aussi fluide que possible. Avec cette dernière version, Opera fonctionne 2 fois plus rapidement par rapport à la version précédente de notre navigateur. Cela signifie un accès plus rapide à vos sites web préférés et une transition plus rapide vers les fonctionnalités intégrées d’Opera comme WhatsApp, Telegram, Twitter et Instagram – le tout bien rangé dans la barre latérale.

Le support des Mac M1 n’est pas la seule nouveauté pour Opera. Vous pouvez désormais définir vos propres raccourcis clavier personnalisés pour accéder à la fonction Flow. Celle-ci permet de connecter le navigateur de votre ordinateur à votre iPhone. Vous pouvez également définir des raccourcis pour le porte-monnaie crypto intégré et sa fonction de lecteur audio. Il prend en charge Apple Music ainsi que Spotify et YouTube.

La nouvelle version est disponible au téléchargement sur le site d’Opera.