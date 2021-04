Les utilisateurs gros consommateurs de datas le savent bien : le stockage ou le backup en local n’est pas toujours la panacée. D’une part le backup/stockage de données en local « mord » sur la capacité totale de stockage (tout le monde ne dispose pas de plusieurs To), d’autre part cette solution n’est pas forcément très sécurisé si les données ne sont pas enregistrées sur une unité externe. Beaucoup compartitionnent en effet le backup/stockage sur une même unité, avec le risque que tout soit perdu en cas de corruption du disque dur ou du SSD.

Des solutions existent pour le stockage en ligne, et l’un des meilleurs choix est sans aucun doute pCloud, une solution de stockage en ligne créée en 2013 et disposant de 14 millions d’utilisateurs. Cette plateforme offre une solution de stockage sur le cloud accessible via plusieurs appareils à partir d’un navigateur, d’une application Windows/Mac/Linux ou d’une app mobile (iOS et Android). Fonction essentielle pour un service de cloud, la synchronisation automatique des fichiers est assurée, ce qui signifie que l’utilisateur aura toujours à disposition la dernière version du fichier enregistré, qu’il accède à pCloud de son navigateur ou de l’application PC/Mobile.

Pratique aussi, une fonction de Téléversement automatique transfère la totalité des médias sur l’unité pCloud. Autre point crucial, surtout en période de télétravail, la possibilité de partager un même dossier entre plusieurs utilisateurs. pCloud facilite grandement les choses ici : le propriétaire du compte pCloud pourra créer un dossier partagé qui sera ainsi accessible à d’autres collaborateurs ayant un compte pCloud. Et pour ceux qui n’ont pas de compte, l’utilisateur pourra envoyer un lien de téléchargement accessible depuis un navigateur.

Quant aux performances globales à la confidentialité des données, l’utilisateur pourra sélectionner des serveurs disponibles en Europe (via le Luxembourg). A noter que pCloud est le seul service de ce genre avec des serveurs européens.

Enfin, la nouvelle fonctionnalité pCloud Backup fonctionne aussi bien pour les utilisateurs que pour les petites et moyennes entreprises, pCloud Backup assure assure le stockage en ligne, la synchronisation et la sauvegarde en ligne dans un package tout-en-un. Avantage de cette nouvelle méthode de sauvegarde, cette dernière ne concerne que les fichiers, ce qui permet d’augmenter la vitesse de transfert tout en économisant sur le stockage. pCloud Backup conserve bien sûr toutes les fonctionnalités de pCloud, soit, l’accès au service sans limitation via n’importe quel type d’appareil, l’envoi et le partage des fichiers avec d’autres utilisateurs (qui peuvent ne pas disposer de comptes pCloud), sans oublier bien sûr la synchronisation des données sur plusieurs appareils.

Des fonctions « ad hoc », c’est très appréciable, mais cela ne sert à rien si la sécurité des données n’est pas assurée derrière. Et sur ce point, pCloud ne transige sur rien, avec pas moins de de 5 serveurs distants et isolés dans un centre de données ultra sécurisé.

Le transfert de données vers les serveurs se fait via des canaux SSL/TLS, les serveurs et la structure de dossiers sont chiffrés en 256-bits AES (le plus haut du marché). Et si vous en voulez plus, vous pouvez acheter en supplément pCloud Encryption. Cette fonctionnalité vous assure une confidentialité à toute épreuve grâce à un dossier spécifique, à part, entièrement chiffré. Besoin de sécuriser vos documents de travail, mais sans vous prendre la tête ? Cette option est là pour ça.

Vos données stockées sur pCloud sont donc accessibles à partir de n’importe où, via n’importe quel appareil… et pendant très longtemps. Plusieurs forfaits sont disponibles (particuliers, famille, entreprise).

Vous avez le choix entre 500 Go et 2 To, en formule mensuelle ou annuelle. Vous pouvez aussi acheter votre stockage avec un seul paiement, comme si vous achetez un disque externe, mais à vie. Le forfait pCloud Lifetime est 175 euros (500Go) ou 350 euros (2To).

L’abonnement familial propose 2 To partageable entre 5 utilisateurs, pour un prix unique.

L’abonnement business est ouvert à trois utilisateurs minimum, avec 1 To par utilisateur, sans limitations de nombre d’utilisateurs ou To que vous voulez rajouter.

