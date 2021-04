Foxconn tablait sur une croissance de son chiffre d’affaires de 30% sur le Q1. A l’heure des comptes, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) affiche des revenus de 47 milliards de dollars pour le premier trimestre 2021, soit une hausse de 44% sur un an ! Il se murmure (« dans les milieux autorisés ») que les excellentes ventes de l’iPhone 12 ne seraient pas pour rien dans ces excellentes résultats. Ce trimestre explosif « confirme » donc le record de CA établi par Foxconn sur le mois de janvier là encore sous la pression des ventes de l’iPhone 12. Sur le seul mois de mars, le chiffre d’affaires de Foxconn a culminé à 15,4 milliards de dollars !

Pour Bloomberg, cette croissance est largement due à la très forte demande pour les iPhone 5G et les outils favorisant le télétravail en général. Etant donné la myriade de projets hardware qui seront bientôt annoncés par Apple (iPad Pro mini LED, Mac M1, casque VR l’an prochain), Foxconn n’a sans doute pas fini de battre des records.