Nous avion loupé la saison du printemps, mais cette fois, pas question de faire l’impasse sur la dernière saison du magnifique Sky: Children of the Light (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), notre jeu iOS de l’année 2019. La saison du Rassemblement se propose de réveiller le scout qui est en vous ! « Rassemblez d’autres esprits scouts et faites équipe avec d’autres enfants de Sky pour accomplir des quêtes de groupe afin de transformer leur cabane en un lieu accueillant et digne de recevoir des amis ». Toujours aussi zen, contemplatif et collaboratif, Sky Children of the Light bénéficie en outre d’un suivi rare dans le petit monde du jeu mobile, surtout au vu de la qualité de chacune des saisons proposées aux joueurs.

Cet énième DLC s’accompagne aussi quelques menus cadeaux qui font toujours plaisir, à l’instar de 10 bougies saisonnières, des éléments narratifs supplémentaires, de nouveaux skins et objets, etc.