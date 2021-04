La série Mythic Quest : Le Festin du Corbeau va revenir pour une saison 2 le 7 mai prochain sur Apple TV+. Mais avant cela, les fans de la série auront le droit à un épisode bonus le 16 avril.

Un épisode bonus avant la saison 2 de Mythic Quest : Le Festin du Corbeau

Cet épisode bonus de Mythic Quest : Le Festin du Corbeau a pour nom Everlight. Faisant suite à l’épisode spécial Mythic Quest : Quarantaine, l’épisode d’une demi-heure est réalisé et produit par Rob McElhenney et écrit par Ashly Burch. Le programme verra l’équipe de Mythic Quest retrouver ses bureaux et ses collègues après la pandémie du Covid-19 pour leur fête annuelle Everlight. Anthony Hopkins prête sa voix à l’épisode.

« Everlight est un épisode spécial qui aborde les difficultés pratiques et émotionnelles du retour à la normale », a déclaré Rob McElhenney. « Il est plein d’espoir, de joie et d’optimisme pour un avenir radieux. En prévision de notre deuxième saison, nous avons pensé que c’était le moyen idéal (et le moment idéal) d’inviter le public à revenir dans le monde de Mythic Quest », a-t-il ajouté.

La deuxième saison de Mythic Quest : Le Festin du Corbeau arrivera donc le 7 mai sur Apple TV+, montrant l’équipe alors qu’elle tente de tirer parti du succès du Festin du Corbeau en lançant une nouvelle extension.