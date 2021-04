The Line : Apple TV+ dévoile un docu-série et un podcast qui l’accompagne

Apple TV+ fait une pierre deux coups avec The Line. Il s’agit d’un nouveau docu-série qui sera disponible sur la plateforme de streaming cet automne. Mais il n’est pas seul, puisque le docu-série s’accompagne d’un podcast du même nom.

The Line sur Apple TV+ et en podcast

The Line, de Jigsaw Productions, comprend deux éléments : une série audio narrative non fictionnelle en six parties disponible aujourd’hui sur Apple Podcasts et un docu-série en quatre parties dont la première sera diffusée cet automne sur Apple TV+. La paire va révéler des aspects inédits de l’histoire de l’ancien Navy SEAL Eddie Gallagher, qui a été accusé en 2018 d’avoir commis des crimes de guerre après avoir pris la pose pour une photo avec un cadavre en Irak. Des membres de son peloton avaient rompu les rangs et accusé Gallagher de meurtre. Il a finalement été acquitté de tous les chefs d’accusation, sauf un, et a été gracié par Donald Trump à l’automne 2019.

Les deux séries examineront « les réalités complexes liées à la lutte contre une guerre qui dure depuis des décennies, en démêlant les couches qui entourent les crimes présumés de Gallagher », selon Apple.

Le podcast de The Line est disponible à l’adresse à cette adresse (ou ci-dessous). Il faudra attendre l’automne pour avoir la version vidéo sur Apple TV+.