Célèbre donjon-RPG des années 80 basé sur les règles de Donjons et Dragons (le jeu de rôle papier), Wizardry a marqué en son temps l’histoire vidéoludique de l’Apple II. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord est en effet sorti sur l’Apple II en 1981, à une époque où Apple faisait même l’actualité balbutiante des premiers jeux vidéos. L’éditeur Drecom, qui détient désormais les droits de la franchise, avait annoncé l’an dernier le développement de Wizardy VA, un donjon-crawler (type Dunjeon Master) dans la veine des premiers Wizardy, mais bien sûr avec des graphismes 3D remis au goût du jour.

Le titre est toujours en développement, et on a même droit à un joli trailer assez prometteur, qui laisse entrevoir une forme de collaboration entre le joueur et une jeune elfe (collaboration seulement platonique, hummm ?). La sortie du jeu est désormais fixée quelque part en 2022. Il faudra être patient, mais avec le Covid, on est armé de ce côté là…