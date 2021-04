Vendredi dernier, Apple Arcade accueillait pas moins de 31 « nouveaux » titres , dont voici d’ailleurs la liste complète :

Backgammon+

BADLAND+

Blek+

Chameleon Run+

Checkers Royale+

Chess – Play & Learn+

Clap Hanz Golf

Cut the Rope Remastered

Don’t Starve: Pocket Edition+

Fantasian

Fruit Ninja Classic+

Good Sudoku+

Mahjong Titan+

Mini Metro+

Monument Valley+

NBA 2K21 Arcade Edition

Really Bad Chess+

Reigns+

Simon’s Cat – Story Time

Solitaire by MobilityWare+

SongPop Party

SpellTower+

Star Trek: Legends

Sudoku Simple+

Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat

The Oregon Trail

The Room Two+

Threes!+

Tiny Crossword+

Wonderbox: The Adventure Maker

World of Demons

Cette avalanche de jeux, ainsi que le communiqué de presse d’Apple qui l’accompagnait, a donné lieu à un certain nombre de commentaires sur la fin programmée des exclusivités du service. Un peu comme si l’arrivée dans Apple Arcade de titres déjà disponibles dans l’App Store fournissait à certains le bon prétexte pour entonner l’air d’un Apple « rentrant dans le rang ». Sauf que la salve d’Apple reflète une stratégie nettement plus ambitieuse. Pour s’en convaincre, il suffit juste de (bien) lire le communiqué de presse d’Apple.

Et que dit ce communiqué ? Que les exclusivités perdureront sur Apple Arcade, ces dernières étant désormais regroupées sous la bannière Apple Arcade Originals. Apple a fait même très fort pour l’annonce de cette catégorie de titres « premium », avec pas moins de 11 nouveaux jeux exclusifs disponibles la même journée. Dans cette liste, on trouve de « vrais » jeux AA issus de studios réputés, à l’instar du Fantasian de Mistwalker, de Clap Hanz Golf du studio à l’origine d’Everybody Golf sur PlayStation, de NBA 2K21 Arcade Edition (absolument superbe sur l’iPhone 12 Pro), un vrai titre EA… sans micro-transactions (!), de World of Demons de Platinum Games, avec une DA des créateurs d’Okami, de Wonderbox, du jeu musical un brin culte Taiko no Tatsujin, sans oublier les superbes remakes d’Oregon Trail ou de Cut the Rope.

En bref, Apple n’abandonne pas les exclusivités, et au vu de la qualité de ce qui vient de nous être proposé, on peut même affirmer sans trop de risques que les exclues resteront le poumon d’Apple Arcade.

Apple « complète » cette stratégie d’exclusivités avec des titres emblématiques de l’App Store, ce qui lui permet au passage de concurrencer le service équivalent du Play Store (sans les exclues du côté de Google) ou le GameClub, un service gaming composé quasi essentiellement de vieilles gloires de l’iPhone. Ces titres marqués d’un « + » sont en quelque sorte le fond de catalogue d’Apple Arcade. On y trouve déjà de belles perles, comme The Room Two+, Don’t Starve+, Monument Valley+, Reigns+, Mini Metro+, etc. La catégorie des « Légendes de l’App Store » a un autre avantage pour l’utilisateur : les jeux de cette liste ne collectent pas de données personnelles, ce qui n’est pas forcément le cas pour leurs homologues disponibles en dehors d’Apple Arcade.

La troisième catégorie vise les amateurs de jeux… qui ne sont pas des jeux vidéo à l’origine. Dans ces « Classiques indémodables », on retrouve donc du Backgammon (+), du jeu de Dames, Les Echecs, du Sudoku, des Solitaires, du Mahjong et des Mots croisés. Nul doute que les utilisateurs les plus « âgés » du service devraient y trouver leur compte.

Avec 180 jeux et une stratégie désormais ouverte sur plusieurs fronts (exclusivités, fond de catalogue, classiques), Apple Arcade gagne en crédibilité. Surtout, Apple vient de prouver qu’il tenait réellement à son service, au delà du succès ou d’un échec actuel difficile à mesurer en l’état. La firme de Cupertino semble avant tout parier sur le moyen et le long terme, avec sans doute comme prochaine cartouche un Apple TV largement amélioré (processeur Ax ou Mx plus puissant et l’affichage 4K en 120 Hz), sans même parler d’un très probable Apple Arcade VR destiné au prochain casque VR d’Apple. Les joueurs peuvent être rassurés : Apple prend de nouveau le jeu mobile au sérieux…