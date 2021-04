L’iPad se vend toujours aussi bien, mais force est de constater que dans le secteur de l’éducation, la tablette d’Apple a perdu pas mal de terrain face aux Chromebook de Google. C’est particulièrement vrai aux Etats-Unis, mais tous les pays ne font pas le même choix. Ainsi, la firme écossaise CGI et le conseil municipal d’Édimbourg ont noué un partenariat pour la livraison de milliers d’iPad aux établissements scolaires de la ville. Dans le détail, tous les collégiens et lycéens de 10 à 18 ans recevront un iPad flambant neuf, et il en va de même pour l’encadrement scolaire (profs, personnels d’établissement).

En tout et pour tout, près de 40 000 iPad seront ainsi livrés dans le cadre du programme éducatif « Edinburgh Learns for Life », dont 12 000 unités qui remplaceront des iPad vieillissants déjà utilisés dans les établissements. Apple n’a visiblement pas fait de cadeau puisque ce programme a couté à la municipalité d’Edimbourg pas moins de 20 millions d’euros.