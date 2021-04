Apple TV+ partage la bande-annonce de The Mosquito Coast, sa nouvelle série avec Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish et Gabriel Bateman. Elle sera disponible dès le 30 avril sur la plateforme de streaming.

Une bande-annonce pour The Mosquito Coast

Voici comment Apple TV+ décrit la série The Mosquito Coast :

Un brillant rebelle (Justin Theroux) et sa femme (Melissa George) prennent leur famille en fuite pour la protéger, mais finissent par l’exposer à plus de danger que jamais. À chaque étape de leur aventure, ils sont confrontés à des menaces croissantes et à des choix moraux de plus en plus difficiles à faire.

Adaptée du roman à succès de Paul Theroux, The Mosquito Coast est produite par Neil Cross, Rupert Wyatt, Paul Theroux, Justin Theroux et Edward L. McDonnell. Alan Gasmer, Peter Jaysen et Bob Bookman sont également producteurs exécutifs pour Veritas Entertainment Group. La série a été développée par Neil Cross et Tom Bissell, créée pour la télévision par Neil Cross, et c’est une production Fremantle pour Apple TV+.

Les deux premiers épisodes seront disponibles le 30 avril. Il y aura sept épisodes au total, avec un nouvel épisode disponible chaque vendredi. Toutes les nouveautés sortent le vendredi (que ce soit pour les films, séries ou documentaires).