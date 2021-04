A Game of Thrones: Board Gam‪e (Lien App Store – 10,99 euros – iPhone/iPad) est l’adaptation numérique du célèbre jeu de plateau éponyme basé sur la non moins célèbre série télévisée de HBO… tirée de la célèbre saga de George R.R Martin. On doit cette version mobile/PC à Asmodee Digital, la division de l’éditeur spécialisée dans les « portages » digitaux. La qualité est au rendez vous, avec une carte de Westeros très détaillée, de petites animations lors des batailles ou des déplacements de troupes, et des cartes de personnages ou d’évènements superbement illustrées (elles sont pour la plupart identiques à celles du jeu de plateau).

Ce jeu de stratégie se range aisément dans la catégorie des titres sans concessions pour le genre : combats, alliances entre les différentes Maisons(plus ou moins longues), les options stratégiques sont nombreuses et demandent forcément une patiente intégration des règles du jeu. A noter que cette version digitale propose déjà le DLC « Une Danse avec les Dragons ». Sans aucun doute l’un des meilleurs jeu vidéo sur l’univers de GoT (avec Reigns GoT). Enfin, et pour rappel, le jeu de plateau coûte entre 50 et 60 euros selon la boutique, soit 6 fois cher plus que la version mobile d’Asmodee.