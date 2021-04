Outre les millions de morts, les hôpitaux surchargés et des pays complets en confinement, la pandémie de coronavirus a aussi débouché sur la plus grosse pénurie de composants de ce 21ème siècle. L’industrie automobile est particulièrement touchée, tout comme le secteur informatique en général (consoles next gen, cartes graphiques, etc.). Jusqu’ici, Apple était passé entre les gouttes de ce grand chambardement, mais le vent serait en train de tourner, cette fois en défaveur de la firme de Cupertino.

Si l’on en croit le site Nikkei, la rupture de composants toucherait de plein fouet une usine de production d’écrans pour iPad, et il manquerait aussi des stocks de circuits intégrés pour la production de MacBook. Les volumes concernés ne sont pas anodins, au point qu’Apple envisagerait de réduire la voilure (de production) lors de la seconde moitié de l’année. La production d’iPhone ne serait pas (encore) concernée par ces soucis de disponibilité, mais les stocks de composants assureraient tout juste l’adéquation entre l’offre et la demande.