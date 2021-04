On retrouve désormais deux millions de contenus sur Apple Podcasts selon une analyse par Amplifi Media. Il se trouve qu’une bonne partie des contenus disponibles ont quelques épisodes tout au plus.

Il y a 2 millions de contenus sur Apple Podcasts

26% des contenus sur Apple Podcasts ont seulement un épisode. Les auteurs ont donc tenté l’expérience et ont jeté l’éponge dans la foulée. Il est possible que certains aient aussi eu envie de proposer un seul contenu et partir, il est vrai.

Les données révèlent dans le même temps que 44% des podcasts ont trois épisodes au maximum. Les podcasts avec au moins 10 épisodes représentent 36% du contenu sur Apple Podcasts.

Comment expliquer cette réparation ? Les podcasts sont disponibles gratuitement. Certains arrivent à les monétiser grâce à des sponsors qu’ils citent. Mais pour la grande majorité, il n’y a aucun revenu. Il semblerait que les personnes qui se lancent dans l’aventure décident de partir rapidement au vu du temps et du possible investissement nécessaire, sans forcément gagner quelque chose en retour.

La répartition statistique suggère en tout cas que les podcasts à épisode unique encombrent le catalogue d’Apple Podcasts avec ce que l’on pourrait considérer comme un contenu « sans avenir ». Ces données sont en tout cas intéressantes quand on sait que beaucoup de plateformes misent sur les podcasts. Il y a tout particulièrement Apple et Spotify. Dans le cas d’Apple, une offre avec abonnement est en préparation.