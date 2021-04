Disgaea est un Tactical RPG (TRPG) de renom, blindé de dialogues savoureux et souvent hilarants. La franchise est devenue culte pour les amateurs du genre, et l’on peut même y jouer sur son mobile au prix fort (Disgaea 1 est disponible sur iOS à 36,99 euros). Disgaea RPG, comme son nom l’indique, n’est plus un tactical, mais un RPG en ligne aux règles assez basiques. Le développement de ce free-to-play a été confié à Boltrend Games, à qui l’on doit tout de même le très respectable Arc the Lad (tout n’est pas perdu donc).



En terme de gameplay, Disgaea RPG n’aura pas grand chose à voir avec le Disgaea sur consoles. Espérons au moins que la richesse du lore et l’humour déjanté seront toujours au rendez-vous.

Disgaea RPG est sorti au Japon depuis près de 2 ans et vient tout juste d’apparaitre sur les listes de précos dans l’App Store francophone. Le jeu sortira dans l’App Store le 13 avril prochain, et l’on peut le précommander à cette adresse.